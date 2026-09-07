El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 7 de septiembre de 2027

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Archivo - Varios niños se refrescan en una fuente.
Archivo - Varios niños se refrescan en una fuente. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 7 septiembre 2026 5:36
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    MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 7 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución diurna hacia el sureste.

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas se mantengan con pocos cambios, excepto las mínimas en el extremo occidental, que descenderán. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 39 y los 20 grados, mientras que en Cáceres irán de los 37 a los 20 grados.

   Predominará el viento de componente oeste y, por lo general, será flojo con algunos intervalos moderados.

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