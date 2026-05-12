El tiempo en Extremadura para hoy martes, 12 de mayo de 2026

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MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 12, cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos hacia el sur, con lluvias y chubascos con tormenta que serán más frecuentes e intensos en la mitad norte. Tampoco se descarta que puedan ser localmente fuertes en el extremo norte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán pocos cambios, y oscilarán entre los 12 y los 23 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 20 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos variables, con tendencia al suroeste, más intensos y racheados en zonas de tormenta, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.