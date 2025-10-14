El tiempo en Extremadura para hoy martes, 14 de octubre de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 14 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde en zonas de sierra. Además, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el este.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso o sin cambios y las máximas en ligero ascenso, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 13 grados de mínima y 31 de máxima y en Cáceres entre 14 y 27 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, flojos, según la predicción de la Aemet.