El tiempo en Extremadura para hoy martes, 16 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes, 16 de diciembre, en Extremadura, cielos nubosos en general, con precipitaciones débiles, que serán localmente moderadas principalmente en la provincia de Cáceres, y que podrán ser persistentes en el extremo norte, tendiendo a remitir al final del día.

La cota de nieve bajará hasta los 1.400 metros, aunque irá subiendo por la tarde por encima de 1.600 metros, mientras que el viento soplará de componente oeste girando a norte, de carácter flojo con intervalos de moderado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán sin cambios o en ligero ascenso, y las máximas irán en ligero o moderado descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 8 grados de mínima y 12 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 12 grados.