El tiempo en Extremadura para hoy martes, 17 de febrero de 2026

Archivo - Sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 17, intervalos de nubes bajas, con tendencia a cielos poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán pocos cambios, y oscilarán entre los 8 y los 17 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste girando a suroeste, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.