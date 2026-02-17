El tiempo en Extremadura para hoy martes, 17 de febrero de 2026

Publicado: martes, 17 febrero 2026 5:31
   MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 17, intervalos de nubes bajas, con tendencia a cielos poco nubosos.

   En cuanto a las temperaturas, experimentarán pocos cambios, y oscilarán entre los 8 y los 17 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 14 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste girando a suroeste, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

