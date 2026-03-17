El tiempo en Extremadura para hoy martes, 17 de marzo de 2026

Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 17 de marzo, cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas en ascenso y mínimas con cambios ligeros.

De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 25 grados en Badajoz; y entre los 5 y los 19 grados en Cáceres, mientras que el viento soplará flojo del este al sur flojo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).