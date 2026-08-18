El tiempo en Extremadura para hoy martes, 18 de agosto de 2026

Cielos soleados
Cielos soleados - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 18 agosto 2026 5:31
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   MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 18, cielos poco nubosos con nubes altas y algunas nubes de evolución diurna de escaso desarrollo en zonas de mayor relieve.

   En cuanto a las temperaturas, serán significativamente altas, muy altas en el tercio norte. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 22 y los 39 grados en Badajoz, así como entre los 22 y los 38 grados en Cáceres.

   Por su parte, en la región los vientos predominarán del sur y suroeste, flojos o moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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