El tiempo en Extremadura para hoy martes, 24 de febrero de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 24 de febrero, cielos poco nubosos, aumentado la nubosidad media y alta de oeste a este en la segunda mitad del día, sin descartarse brumas matinales.

Asimismo, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, aunque no se esperan cambios en las máximas, de modo que los termómetros oscilarán entre los 6 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 20 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente variable fijándose del sur por la tarde, de flojo a moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.