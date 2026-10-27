El tiempo en Extremadura para hoy martes, 27 de octubre de 2026

Archivo - Cielo soleado, poco nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 27 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, así como posibles brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, y las máximas sufrirán un descenso moderado. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 21 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región entre el sur y el oeste, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.