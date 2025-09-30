El tiempo en Extremadura para hoy martes, 30 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 30, cielos poco nubosos o despejados por la mañana e intervalos de nubes medias y bajas por la tarde.

Mientras, las temperaturas experimentarán pocos cambios, y oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 30 de máxima en Badajoz, así como entre los 15 y los 26 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con tendencia a noroeste y este, flojos, según la previsión anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología.