El tiempo en Extremadura para hoy martes, 2 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 2, cielos nubosos, con precipitaciones que en general serán débiles.

Asimismo, la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región de componente sur y oeste flojos en general.

Encuanto a las temperaturas, las mínimas experimentará un ascenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 16 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 13 grados en Cáceres.