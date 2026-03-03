El tiempo en Extremadura para hoy martes, 3 de marzo de 2026

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 3 de marzo, intervalos nubosos, con probabilidad de algunos chubascos de madrugada, sobre todo en zonas de montaña del norte, que podrán ir con tormenta. Tampoco se descarta alguno aislado hacia el sur por la tarde.

Las temperaturas estarán sin cambios o las mínimas en ligero ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 8 y los 22 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 9 y los 18 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del este y noreste, flojos o moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).