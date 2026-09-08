El tiempo en Extremadura para hoy martes, 8 de septiembre de 2026

Archivo - Real Monasterio de Guadalupe.
Archivo - Real Monasterio de Guadalupe. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 5:31
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   MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 8 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos intervalos de nubes altas durante la tarde.

   Las temperaturas registrarán un ligero o moderado descenso, que será más acusado en las máximas, de tal forma que en los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 17 grados de mínima y 36 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 18 y 35 grados.

   Por su parte, el viento soplará de componente oeste, e irá aumentando de flojo aumentando a moderado por la tarde y tendiendo a noroeste y norte al final.

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