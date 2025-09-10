El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 10 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 10, intervalos nubosos, así como temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, y máximas sin variación.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 29 de máxima en Badajoz, así como entre los 14 y los 26 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.