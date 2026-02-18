El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 18 de febrero de 2026

Archivo - Cielos con nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 18, intervalos nubosos con aumento a cielos nubosos, con precipitaciones que se irán desplazando de noroeste a sureste por la tarde, y que serán más frecuentes en el norte montañoso.

Asimismo, la cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros, y las temperaturas experimentarán un descenso, que será ligero en el caso de las mínimas.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 16 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 13 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, flojos con aumento a moderados, y con probables rachas fuertes, sin descartar que puedan ser muy fuertes en zonas altas del norte.