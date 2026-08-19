El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 19 de agosto de 2026

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MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 19, cielos poco nubosos, sin descartar nubosidad de evolución diurna.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas bajarán. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 20 y los 34 grados en Badajoz, así como entre los 21 y los 33 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, flojos a moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.