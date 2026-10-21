El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 21 de octubre de 2026

Medio rural, campo. Nubes. Nublado - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 21, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales y tendiendo a cubrirse en la mitad norte por la noche, con probables brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, menos acusado en el tercio norte y oeste, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso o sin cambios, por lo que los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 20 grados en Cáceres.

De igual modo, los vientos soplarán en la región flojos variables con intervalos de moderado, tendiendo a noroeste en horas centrales, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.