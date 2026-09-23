El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 23 de septiembre de 2026

Archivo - Mujer con abanico por las altas temperaturas. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este miércoles, 23 de septiembre, cielos con intervalos de nubes altas, con temperaturas máximas significativamente altas en cotas bajas de las áreas de montaña del norte y en el extremo occidental del valle del Guadiana.

Los termómetros se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las máximas en el tercio norte, de modo que se moverán entre los 38 grados de máxima y 16 de mínima en Badajoz, y los 36 y 16 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará variable y flojo, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.