El tiempo en Extremadura hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025

Archivo - Cielos despejados en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 24 de septiembre, cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios.

Así, a lo largo de la jornada, los termómetros oscilarán en Badajoz entre 12 grados de mínima y 30 de máxima y en Cáceres entre 12 y 26 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del noreste al este, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).