El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 5 de agosto de 2026

Archivo - Una fuente de agua en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 5 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, que será más acusado en las máximas, de tal forma que Badajoz los termómetros oscilarán entre 19 grados de mínima y 35 de máxima y en Cáceres entre 19 y 34 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general.