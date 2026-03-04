El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 4 de marzo de 2026

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 4 de marzo, cielos poco nubosos aumentando a nubosos, con lluvias y chubascos por la tarde y noche, que se extenderán de sur a norte, serán menos probables en el noroeste, aunque localmente pueden ser fuertes y con tormenta y granizo.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en descenso y las mínimas en ligero descenso en el sur y en ligero ascenso en el norte, de manera que los termómetros oscilarán entre los 10 y los 21 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 10 y los 19 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente este, flojos a moderados, con intervalos de fuerte con las tormentas, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).