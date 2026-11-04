El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 4 de noviembre de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 4 de noviembre, cielos poco nuboso o despejado con temperaturas en ligero o moderado descenso.

De esta forma, se esperan heladas en zonas altas del norte, sin descartar algunas débiles dispersas en el resto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 22 y los 4 grados, mientras que en Cáceres bajarán hasta los 18 grados, con 4 de mínima.

En cuanto al viento, soplará del este o variable, flojo con algunos intervalos de moderado.