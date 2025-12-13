El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 13 de diciembre de 2025

Archivo - Nubes de evolución. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 13, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, sin descartar brumas y bancos de niebla.

Temperaturas mínimas en descenso en el norte y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 10 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 17 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del este y nordeste flojo con intervalos de moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.