El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 13 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 13, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, así como temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 33 de máxima en Badajoz, así como entre los 15 y los 31 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.