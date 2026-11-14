El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 14 de noviembre de 2026

Archivo - Plaza de España de Mérida en una jornada lluviosa - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 14 de noviembre, en Extremadura, cielos nubosos, con nubosidad más abundante en la mitad norte, donde serán más frecuentes las precipitaciones, especialmente en zonas de montaña, mientras que en el resto serán más ocasionales y, en general, de carácter débil.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 12 grados de mínima y 21 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 11 y 18 grados.

Por su parte, el viento soplará del sur y suroeste, de carácter flojo o moderado.