El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 15 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 15, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones persistentes en el norte y dispersas en el resto, que tienden a intensificarse y generalizarse en las horas centrales, y que podrán ser ocasionalmente con tormenta.

Al final del día la tendencia será a cielos poco nubosos y a remitir las precipitaciones, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y oscilarán entre los 11 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste, flojos a moderados, con rachas fuertes, y algunas muy fuertes, sobre todo en el sur.