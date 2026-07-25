El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 25 de julio de 2026

Archivo - Cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 25 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas por la mañana, sin descartar algunos bancos de niebla en zonas altas, y nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas sin cambios en el oeste y en descenso en el este, de manera que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 33 y los 18 grados y en Cáceres entre los 30 y los 16 grados.

Por su parte, el viento soplará entre el oeste y norte, flojo a moderado.