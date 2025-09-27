El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 27 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 27 de septiembre, cielos poco nubosos con predominio de nubes altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el extremo occidental al final del día.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Así, los termómetros oscilarán en Badajoz entre 11 grados de mínima y 31 de máxima y en Cáceres entre 12 y 28 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, del sur y suroeste en la segunda mitad del día, flojos con algún intervalo de moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).