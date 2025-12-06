El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 6 de diciembre de 2025

sábado, 6 diciembre 2025

   MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 6, cielos nubosos, con tendencia a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla, y con alguna precipitación débil dispersa.

   En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, salvo las mínimas en la mitad norte en ligero o moderado ascenso, más acusado en cotas altas.

   De este modo, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 17 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del suroeste, flojos en general.

