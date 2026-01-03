El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 3 de enero de 2026

Archivo - Varias personas paseando con paraguas - EMERGENCIAS CARTAGENA - Archivo

MÉRIDA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 3 de enero, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. La cota de la nieve se situará entre 1.800 o 2.000 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso en el suroeste y en ligero ascenso en el nordeste. Así, oscilarán entre los 10 y los 15 grados en Badajoz y entre los 9 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del este y sureste, flojos con intervalos de moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.