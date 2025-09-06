El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día, preferentemente de nubes medias y altas, con viento variable, que tenderá a predominar del sur y suroeste en la segunda mitad del día, flojo con intervalos de moderado.
Las temperaturas mínimas se mantendrán con ligeros cambios, y las máximas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 37 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 17 y 34 grados.