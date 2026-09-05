El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 5 de septiembre de 2026

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MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 5, intervalos de nubes altas con desarrollo de nubes de evolución diurna, así como probables tormentas por la tarde que pueden ir acompañadas de chubascos ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas sufrirán un ligero ascenso o permanecerán sin cambios.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 21 y los 42 en Badajoz, así como entre los 23 y los 39 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos a moderados variables, con predominio de la componente sur por la tarde.