El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 10 de abril de 2026

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MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 10 de abril, intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos, sin descartar algunas tormenta, más probables en la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, más acusado en el norte, y máximas con ligeros cambios, con termómetros que oscilarán entre 9 y 27 grados en Badajoz, y entre 12 y 25 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del este y sureste, girando a suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.