El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 10 de julio de 2026

Mujer refrescandose y bebiendo agua en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 10 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos, sin descartar alguna nube de evolución diurna.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, de tal forma que en Badajoz oscilarán entre 16 grados de mínima y 37 de máxima y en Cáceres entre 17 y 36 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste y suroeste, flojos en general, según la predicción de la Aemet.