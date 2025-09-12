El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 12 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 12, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, así como temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser localmente moderado.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 35 de máxima en Badajoz, así como entre los 17 y los 31 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.