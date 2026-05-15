El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 15 de mayo de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 5:31
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   MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 15, intervalos nubosos, con probabilidad de nubes de evolución diurna, y con tendencia a cielos poco nubosos al final del día.

   Además, se registrará alguna precipitación o chubasco ocasional en el extremo este y norte de la región, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios, y las máximas experimentarán un ligero o moderado descenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 22 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 20 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la comunidad del noroeste girando del norte, flojos aumentando a moderados, con probabilidad de rachas fuertes.

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