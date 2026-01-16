El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 16 de enero de 2026

Archivo - Cielos nubosos en un día de lluvia en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 16 de enero, en Extremadura, cielo nuboso en general, con precipitaciones débiles o moderadas, con la cota de nieve en torno a los 1200 metros y heladas débiles en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 4 grados de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 4 y 9 grados.