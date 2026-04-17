El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 17 de abril de 2026

Una viandante pasea en un día soleado
Una viandante pasea en un día soleado - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 17 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este viernes, 17 de abril, cielos poco nubosos con nubes altas y con algo de nubosidad de evolución.

    Las temperaturas estarán en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Así, los termómetros oscilarán entre los 31 y los 10 grados en Badajoz y entre los 12 y 28 en Cáceres.

   Asimismo, durante la jornada de este viernes predominarán los vientos variables, flojos en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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