El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 17 de abril de 2026

Una viandante pasea en un día soleado - Jesús Hellín - Europa Press

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este viernes, 17 de abril, cielos poco nubosos con nubes altas y con algo de nubosidad de evolución.

Las temperaturas estarán en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Así, los termómetros oscilarán entre los 31 y los 10 grados en Badajoz y entre los 12 y 28 en Cáceres.

Asimismo, durante la jornada de este viernes predominarán los vientos variables, flojos en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).