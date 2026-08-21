El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 21 de agosto de 2026

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MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 21, cielos poco nubosos, sin descartar nubosidad de evolución, principalmente en el norte montañoso.

Asimismo, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado descenso, mientras que las máximas registrarán pocos cambios. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 33 grados en Badajoz, así como entre los 17 y los 31 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.