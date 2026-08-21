El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 21 de agosto de 2026

Archivo - Jornada soleada
Archivo - Jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 21, cielos poco nubosos, sin descartar nubosidad de evolución, principalmente en el norte montañoso.

   Asimismo, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado descenso, mientras que las máximas registrarán pocos cambios. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 33 grados en Badajoz, así como entre los 17 y los 31 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Contador

Contenido patrocinado