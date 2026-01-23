El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 23 de enero de 2026

   MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 23 de enero, en Extremadura, intervalos nubosos, con algunos chubascos débiles y dispersos, tendiendo a nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas y generalizadas en la segunda mitad del día, no descartándose algunas tormentas ocasionales.

    La cota de nieve se situará en 1.200 metros, bajando a 900 y 1.000 durante el día y a 700 por la noche, mientras que los vientos soplarán del suroeste, moderados a fuertes, con probables rachas muy fuertes.

    Las temperaturas estarán sin cambios o en descenso, de tal forma que los termómetros oscilarán en Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima y en Cáceres entre 4 y 10 grados.

   Asimismo, se prevén heladas en las áreas de montaña del norte, con probabilidad de ellas en otras zonas de sierra, según la predicción de la Aemet.

