El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 24 de julio de 2026

Archivo - Cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 24 de julio, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes bajas en el oeste por la mañana, sin descartar algún banco de niebla.

Las temperaturas estarán en descenso, que será ligero en las mínimas y moderado en las máximas, de manera que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 33 y los 17 grados y en Cáceres entre los 31 y los 17 grados.

Por su parte, el viento soplará oeste o noroeste, flojos aumentando a moderados.