El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 26 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 26 de diciembre, en Extremadura, intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y nieblas matinales, tendiendo a poco nubosos y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales durante las primeras horas y en el extremo oriental.

A lo largo de la jornada, también se esperan heladas débiles y en cuanto a la cota de nieve, la misma se situará entre los 600 y 900 metros.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre un grado bajo cero de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 0 y 9 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables y flojos a lo largo del día.