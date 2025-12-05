El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 5 de diciembre de 2025

Archivo - Una mujer con paraguas bajo la lluvia - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 5, cielos en general nubosos, con precipitaciones débiles, más probables en la mitad sur.

De igual modo, las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y oscilarán entre los 7 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 16 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la comunidad del suroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.