El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 5 de diciembre de 2025

Archivo - Una mujer con paraguas bajo la lluvia
Archivo - Una mujer con paraguas bajo la lluvia - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 5:35

   MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 5, cielos en general nubosos, con precipitaciones débiles, más probables en la mitad sur.

   De igual modo, las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y oscilarán entre los 7 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 16 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la comunidad del suroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado