El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 5 de junio de 2026

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MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 5, cielos con nubes altas o despejados, así como temperaturas con pocos cambios, menos las mínimas en la divisoria con Portugal, que descenderán.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 30 de máxima en Badajoz, así como entre los 14 y los 29 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente norte y oeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.