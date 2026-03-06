El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 6 de marzo de 2026

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 6 de marzo, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas, ocasionalmente con chubascos, y no se descarta que sean en forma de nieve en las zonas más altas de montaña del norte.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas estarán en ligero o moderado descenso, que podrá ser localmente notable, de manera que los termómetros oscilarán entre los 7 y los 13 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 6 y los 14 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente norte y oeste, flojos a moderados, con probabilidad de rachas fuertes, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).