El tiempo en Extremadura para hoy este viernes, 1 de mayo de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 1 de mayo, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas.

Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las máximas, con termómetros que oscilarán entre los 10 y los 28 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 10 y los 25 grados.

Viento variable o de componente sur, flojo con algún intervalo de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).