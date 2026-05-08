El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 8 de mayo de 2026

Archivo - CIelos con nubes en Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 8 de mayo, cielos nubosos o intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones y alguna tormenta en el norte, sin descartar algún chubasco disperso en el resto.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios en el sur y en descenso en el resto, por lo que, en Badajoz, los termómetros alcanzarán los 24 grados de máxima y 12 de mínima, mientras que en Cáceres los valores se moverán entre 21 de máxima y 12 de mínimas.

Los vientos soplarán este viernes en Extremadura del sur y suroeste, flojos a moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).