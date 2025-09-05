El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 5 de septiembre de 2024

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nuboso con nubes altas, y con nubes de evolución en el norte, y viento del nordeste y norte tendiendo a variable, de carácter flojo.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas irán en ligero a moderado ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 16 y 33 grados.