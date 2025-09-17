Toda Extremadura estará este jueves en aviso de nivel amarillo por altas temperaturas que rozarán los 40 grados

Archivo - Un joven se refresca en una fuente para soportar las altas temperaturas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá bajo aviso amarillo por altas temperaturas este jueves, 17 de septiembre, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 20,00 horas con máximas que pueden alcanzar los 39 grados en las Vegas del Guadiana, los 38 en la Siberia, Barros y Serena, Sur de Badajoz, Tajo y y Alagón y Meseta cacereña, y los 37 grados en el Norte de Cáceres y Montánchez y Villuercas.

En toda España son 20 las provincias en las que las altas temperaturas y el polvo en suspensión activan este jueves los avisos, con máximas de 39ºC y con Vizcaya en nivel naranja (importante) con 37ºC de máxima.

