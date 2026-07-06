Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz continuará este martes en aviso naranja por altas temperaturas

Avisos para el 7 de julio en Extremadura - AEMET

MADRID/ MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz continuará este martes, 7 de julio, en aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de entre 40 y 42 grados.

Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz estará en aviso amarillo por máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta previsión, los avisos se activarán a las 13,00 horas de este martes, y se mantendrán hasta las 21,00 horas.

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